Haro sur Téhéran, ses exécutions de manifestants et ses drones lancés sur l’Ukraine

L’espoir, infime, d’encore sauver l’accord nucléaire avec l’Iran ne permet plus de ménager Téhéran : l’Union européenne a opté lundi pour la confrontation avec le régime des ayatollahs. L’Iran est condamné verbalement et vertement sanctionné. En cause, « l’escalade », selon le mot d’un diplomate européen, choisie par l’Iran.

L’UE dénonce la violente répression de la vague de manifestation qui s’est emparée du pays depuis la mort de la jeune étudiante Masha Amini, en septembre, et la pendaison en public, ce lundi à l’aube, d’un deuxième protestataire, âgé de 23 ans. Les Européens condamnent aussi la coopération militaire de plus en plus appuyée assurée par l’Iran à la Russie pour sa croisade contre l’Ukraine. Et, enfin, ils s’inquiètent de « l’escalade de son programme nucléaire », dénonce le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell.