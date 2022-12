Coupe du monde: Messi n’a jamais été aussi proche de Maradona

À défaut de dire toute la vérité, rien que la vérité, les chiffres représentent tout de même des indices révélateurs. Or Lionel Messi a franchi tellement de frontières arithmétiques ces trois dernières semaines que ces chiffres révèlent sans ambages que la « Pulga » réalise, au Qatar, la meilleure de ses 5 Coupes du monde alors qu’il lui reste encore deux rencontres à disputer, quoi qu’il advienne ce soir contre la Croatie.

Avec quatre buts et deux assists dans la péninsule arabique, il a rejoint Diego Maradona, au cumul des buts et assists (17), et Gabriel Batistuta, comme « goleador » absolu (10) de l’Argentine, en phases finales. Ces statistiques de pointe l’ont fait entrer dans l’histoire du football de son pays, même s’il lui manque encore la pièce la plus importante, qui lui ouvrirait, elle, les portes de l’éternité.