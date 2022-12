La démocratie européenne n’est pas à vendre

L’enquête pour corruption présumée qui est en cours au sein du Parlement européen a révélé que l’institution était viciée par une véritable organisation criminelle. Son activité aurait consisté à faire commerce d’influence en faveur du Qatar, en échange de fortes sommes d’argent.

L’enquête dira quels ont été les rôles des uns et des autres. Qui dirigeait ? Qui a reçu quoi ? En échange de quels services ? Lundi, des perquisitions ont été menées dans les bureaux d’assistants parlementaires mis sous scellés. Les policiers poursuivent une série de vérifications qui concernent les eurodéputés belges Marc Tarabella et Marie Arena. Tout le monde – les parlementaires européens, la justice et la démocratie dans son ensemble – a intérêt à ce que le flou qui entoure cette affaire soit dissipé au plus vite.