Coup de tonnerre en Cité Ardente: Liège Basket devient américain

C’est un gros projet « made in USA » qui débarque à Liège, et a fortiori dans le monde du basket belge. Objectif ambitieux : faire du club liégeois une des nouvelles places fortes de la discipline, avec la venue d’un coach et de joueurs américains.

C’est un coup de tonnerre en Cité Ardente et dans le basket belge. Liège Basket va s’américaniser ! Tout est décidé, le club liégeois en difficulté depuis des années a trouvé repreneur. On en parlait depuis quelque temps et nous avions annoncé les tractations en primeur, c’est fait, désormais !

On se souvient des difficultés du club, des soucis de salle, de la PRJ, des moyens limités pour garder une équipe en D1. Dans l’ombre le président Ravone, l’administrateur délégué Christophe Muytjens et d’autres, ainsi notamment Philippe Dodrimont, se sont battus durant des années pour sauver le club. Ils y sont arrivés.

L’information a perlé jusqu’à nous, ce lundi : les joueurs et le staff ont été vus par le repreneur américain, ni plus ni moins ! Les uns et les autres s’attendent à de grands bouleversements. Beaucoup de choses vont changer dans le basket liégeois avec un fort accent US au « new Liège Basket » made in USA.