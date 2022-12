A-t-on le droit de laisser tourner le moteur pendant qu’on dégivre son pare-brise?

En ces temps froids, plus d’un automobiliste doit gratter son pare-brise le matin.

Le soleil sera au rendez-vous mardi matin avant d’être progressivement masqué par des nuages venus de l’ouest. Le temps restera sec mais les températures seront inférieures à 0 ºC dans une bonne partie du pays, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Celles-ci oscilleront entre -3 ºC dans les Hautes Fagnes et 1ºC en Flandre sous un vent globalement faible et modéré à la Côte et en Ardennes.

Les nuages resteront bien présents durant la soirée et la nuit et pourraient laisser échapper quelques flocons en seconde partie de nuit dans le sud du pays. Le thermomètre affichera des valeurs négatives entre -2 et -6 ºC alors qu’Eole soufflera faiblement.