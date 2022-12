Le message de Mustapha Hadji avant la demi-finale de Coupe du monde: «La France et le Maroc sont deux pays frères»

Il a ensuite repris son discours : « Si on joue au football aujourd’hui, c’est grâce à la France. On est des millions de Marocains comme cela. Ce que les politiciens peuvent dire ne m’intéresse pas. Je veux juste voir un beau match. Quant aux supporters, que cela soit à Abidjan, à Paris ou à Rabat, qu’ils fassent la fête, sans débordements ».

« J’ai grandi en France, ma famille a grandi en France et tout ce que l’on a eu, tout ce que mon petit frère et moi avons pu avoir, on le doit à la France », a-t-il lancé dans un premier temps.

En parlant de supporters, on le sait, le peuple marocain est très présent en France. Dans des villes comme Paris, on s’attend donc à vivre des instants assez chauds, en espérant évidemment que tout se passe bien, sans le moindre dérapage donc.

On n’oubliera pas non plus les déclarations suivantes : « Avant tout, pour moi, la France c’est un pays frère. Cela l’a toujours été. Depuis que je suis né, j’ai entendu parler de la France. Elle est dans nos cœurs, c’est dans notre sang. La France c’est notre frère jumeau. Pour moi, la France et le Maroc ont toujours été deux pays frères ».