Le porc Nustrale, dans la pure tradition corse (vidéo)

Alors qu’en France métropolitaine l’élevage porcin se tourne dès les années 50 vers l’industrialisation, il reste traditionnel en Corse et a encore aujourd’hui recours à des méthodes naturelles. En été, les porcs se nourrissent d’herbe dans les pâturages de montagne, de glands et de châtaignes en automne et en hiver.

