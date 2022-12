«Lettre de la City»: La Chine veut mettre la main sur HSBC

Le principal actionnaire de HSBC, la compagnie d’assurances publique chinoise Ping An, a lancé une campagne pour obtenir sa scission en deux entités distinctes : l’Asie (la plus rentable) et le reste du monde. Un coup dur pour le géant de la City.

Dans le quartier d’affaires de Canary Wharf, adjacent à la City, le logo octogonal rouge et blanc qui frappe le sommet de la tour de la HSBC fait la nique à l’ensemble des banques de la City. Les couleurs de l’ex Hong Kong & Shangai Banking Corporation sont là pour rappeler l’incroyable odyssée de cette banque fondée dans la Baie aux Parfums en 1865 par Thomas Sutherland, l’un de ces « Taipangs » chers à l’écrivain James Clavell.

Le premier groupe bancaire européen a su profiter à bon escient de sa position unique – la plus chinoise des banques occidentales et la plus occidentale des banques chinoises – pour défier ses concurrents. Rapatriée de Hong Kong à Londres en 1992 pour échapper à une mainmise de Pékin après la rétrocession de la colonie prévue cinq ans plus tard, l’enseigne de 220.000 employés est dotée de fonds propres à faire pâlir d’envie ses rivaux.