Le lobby qatari se serait invité à la Chambre

Une enquête met le Parlement européen sens dessus dessous : plusieurs personnalités importantes de l’institution européenne, dont l’une des vice-présidentes du Parlement Eva Kaili, seraient impliquées dans une affaire de corruption liée au Qatar.

Mais il semblerait que le Qatar n’ait pas seulement tenté d’amadouer le Parlement européen : des députés de la Chambre des représentants ont rapporté dans L’Echo qu’ils avaient été régulièrement sollicités par le lobby qatari. Le député Samuel Cogolati (Ecolo) a ainsi rapporté avoir été invité pas moins de quatre fois en un an par l’émirat. « Je n’ai jamais vécu pareil lobbying », confie-t-il dans les colonnes de L’Echo, précisant que les quatre invitations – qu’il a déclinées - n’émanaient pas toutes directement du Qatar. Une organisation (Democracy Center for Transparancy), une assistante parlementaire italienne, Michela Cialini, et une conseillère pour les relations institutionnelles entre l’Europe et le Qatar, Michela Colucci, l’ont démarché, à chaque fois pour le compte de l’Etat qatari et avec le même cahier des charges.