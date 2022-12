Huit ans après l’adoption de la Loi Sexisme, les faits restent trop souvent impunis.

Huit ans après l’adoption de la Loi Sexisme en Belgique, les faits relatifs à cette forme de discrimination restent encore trop souvent impunis. C’est le constat que dresse l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes dans un communiqué, avec un premier bilan sur l’application de cette loi.

Avec l’adoption de cette loi en 2014, les comportements, propos et injures sexistes étaient reconnus comme des infractions pour la première fois en Belgique.

Toutefois, l’institut note qu’aujourd’hui le parcours d’une victime de comportement sexistes reste long et compliqué. La police hésite en effet généralement à dresser un PV pour ce genre de situation, sachant qu’il sera probablement classé sans suite par le parquet. Par ailleurs, peu de victimes font au final la démarche de déposer plainte pour des faits de sexisme.

Près de 92 % des policiers disent ainsi n’avoir jamais appliqué la Loi Sexisme dans le cadre de leur travail, d’après les chiffres d’une étude menée par l’Institut national de criminalistique. Plus de 50 % d’entre eux affirment d’ailleurs ne pas connaître cette loi.

« Ce cercle vicieux : peu de plaintes, peu de PV, pas de poursuite contribue sans aucun doute à banaliser voire invisibiliser le sexisme dans la société », explique Michel Pasteel, directeur de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

L’institut explique également que plusieurs études démontrent le lien entre le sexisme et les violences commises envers les femmes. Il propose plusieurs recommandations pour renforcer cette Loi Sexisme. Parmi lesquelles, la nécessité de s’attaquer aux discours sexistes qui visent les femmes et pouvant avoir de réelles conséquences sur les plus jeunes d’entre elles.