COP27: l’équité au détriment du bien commun?

Depuis la Déclaration de Rio de Janeiro de 1992, les gouvernements occidentaux ont été les principaux organisateurs de la réponse politique internationale visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique.

Les niveaux records d’émissions de CO2 enregistrés en 2022 questionnent la pertinence de la stratégie déployée depuis 30 ans. L’objectif de l’Accord de Paris de 2015 de limiter la hausse des températures à +1,5ºC est déjà considéré comme irréaliste par les experts. En conséquence, le scénario catastrophe d’un réchauffement climatique de +3,8º pour la France à fin du siècle semble de plus en plus réaliste pour le CNRS.

La défaillance du leadership, souvent évoquée comme explication, est peu crédible pour expliquer à elle seule trois décennies d’échec collectif. La gouvernance libérale, propre aux démocraties, présente-t-elle des faiblesses structurelles la rendant incapable de proposer une réponse pertinente aux menaces globales ? C’est la thèse que nous proposons dans une étude récente.

Libre marché et justice équitable

C’est au XVIIIe siècle, dans un monde occidental déchiré par les guerres de religion, que le libéralisme s’est développé. Pour solutionner ces conflits, celui-ci propose de dissocier la gouvernance de tout système normatif religieux ou philosophique.

Ainsi, selon Rawls et Larmore, un État libéral doit être neutre. Il ne peut soutenir une conception philosophique ou religieuse particulière du « bien commun ». Une société libérale se caractérise donc par sa tolérance envers un « pluralisme de valeurs ». Ces valeurs pouvant être incompatibles, le principe même de l’existence d’un bien commun, désirable par tous, est souvent remis en question (1). Mais si celui-ci est une chimère, comment gouverner en faveur de l’intérêt général ?

Bentham, Mill et Smith théorisèrent que la libre poursuite des intérêts privés représentait la meilleure manière de satisfaire les désirs du plus grand nombre. A la fin du XXe siècle, pour lutter contre les inégalités croissantes engendrées par la libre concurrence, Rawls proposa un principe de justice équitable et fit la promotion d’un « libéralisme égalitaire » basé sur une redistribution des richesses aux plus démunis. Ce faisant, il visait à renforcer la cohésion sociale sans sacrifier les libertés individuelles. À lire aussi Podcast – COP 15 sur la biodiversité: à quoi ça sert?

Ainsi, bien que souvent considéré comme tel, le libéralisme moderne n’est pas axiomatiquement neutre. Il postule que la libre concurrence permet d’auto-organiser et d’optimiser les processus économiques, sociaux et décisionnels et qu’une justice sociale équitable peut compenser les inégalités engendrées par ce système.

L’échec du logiciel libéral face aux menaces globales

Guidés par ces principes, les gouvernements occidentaux ont privilégié des outils favorables au marché, tels que les bourses du carbone, pour lutter contre le changement climatique. Celles-ci ont jusqu’à présent été incapables de réduire les émissions de CO2. Pire, elles se sont parfois montrées perméables aux manipulations financières et escroqueries. Une escroquerie sur la TVA a entraîné 6 milliards de pertes pour les États européens. En 2009, Europol affirmait que « Dans certains pays, jusqu’à 90 % du marché du carbone était le fait d’activités frauduleuses ». On s’explique donc mal la volonté de la Commission européenne de déléguer à des mécanismes financiers la protection de la biodiversité, c’est-à-dire de laisser, une fois de plus, les marchés gérer le problème.

Lors de la COP27, il a été reconnu que les dégâts causés par le réchauffement climatique touchaient davantage les pays les plus vulnérables et l’Union européenne a accepté le principe de la création d’un fonds de secours alimenté par les pays les plus riches. Un projet qui s’inscrit dans la logique du libéralisme égalitaire et de la justice sociale, et qui a été interprété par certains comme l’avènement d’une « ère d’équité climatique ». Mais en pratique, comment imaginer que ce fonds, actuellement de 338 millions d’euros, soit suffisant pour indemniser les victimes du changement climatique ? On estime à plus de 165 milliards le seul coût des 10 plus importantes catastrophes dues au climat en 2020. À lire aussi Après la COP27: comment l’Europe peut prendre un véritable leadership en matière de protection du climat

De nombreux modèles prédisent que la hausse de température de plus de 3ºC fera s’effondrer les rendements agricoles, augmentera la fréquence des conflits et surtout rendra quasi inhabitables plusieurs zones densément peuplées du sud de la planète. On estime que d’ici 50 ans, jusqu’à 3 milliards d’individus pourraient vivre dans des conditions climatiques quasi insupportables. Comment espérer indemniser les milliards d’individus qui vont tout perdre dans les prochaines décennies ? Et surtout, à combien sera évaluée leur vie ou leur santé ?

Ainsi, la création de ce fonds, malgré sa nécessité, ne peut masquer l’absence de progrès sur les mesures visant à s’attaquer aux causes des menaces environnementales. Pourtant, au vu de la gravité des futures conséquences du dérèglement climatique, tels que famines, migrations de masse et guerres qui affecteront l’ensemble de l’humanité, des changements systémiques de nos sociétés et une redéfinition des priorités de la gouvernance s’imposent d’urgence.

L’expérience des dernières décennies démontre que les mécanismes du marché sont inadaptés à répondre aux menaces globales. En se référant au modus vivendi de Hobbes, nous proposons une définition minimale de ce qu’est le bien commun et de la manière de l’atteindre. Nous postulons que la survie de l’espèce humaine ainsi que la préservation de la santé constituent un bien commun « minimum » qui devrait réunir l’assentiment de l’immense majorité des êtres humains. Les concepts One Health, Planetary Health et EcoHealth, qui constituent le socle conceptuel des agences internationales de santé publique, reconnaissent la profonde interconnexion entre santé humaine, santé animale et état des écosystèmes naturels. En conséquence, une stratégie de lutte intégrée contre le changement climatique, la pollution et l’effondrement de la biodiversité par la régulation des activités économiques représente la seule politique environnementale réellement équitable et efficace, susceptible de profiter à tous.