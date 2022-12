Soupçons de corruption au parlement européen: la confédération syndicale dont fait partie Luca Visentini réfute être «sous influence» du Qatar

La Confédération syndicale internationale (CSI), dont le secrétaire général Luca Visentini a été inquiété dans l’enquête belge sur des soupçons de corruption impliquant le Qatar, révélée par « Le Soir » et « Knack » a réfuté mardi que cet émirat puisse « influencer » la moindre de ses prises de position.

Dans un communiqué, l’organisation basée à Bruxelles a assuré qu’une « pression continue » sur Doha était « nécessaire » pour que soient mises en œuvre les réformes récemment adoptées dans le monde du travail. À ce stade cette application est « insuffisante ».

Ainsi « toute suggestion selon laquelle une quelconque entité, du Qatar ou d’ailleurs, aurait influencé la position de la CSI est entièrement fausse », a-t-elle ajouté.

Le secrétaire général de la CSI, l’Italien Luca Visentini, qui s’était rendu récemment en visite au Qatar, compte parmi les six personnes interpellées vendredi à Bruxelles dans une enquête ciblant d’importants versements d’argent du pays organisateur du Mondial-2022 de football pour influencer la politique européenne.

Après 48 heures de garde à vue, ce dirigeant syndical a été remis en liberté dimanche par le juge d’instruction qui pilote les investigations, tout comme un autre suspect.

En revanche quatre des six interpellés --dont l’eurodéputée grecque Eva Kaili-- ont été écroués après leur inculpation pour « appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d’argent et corruption ». La justice belge doit statuer mercredi sur une possible prolongation de leur détention provisoire.

Mardi, Luca Visentini s’est dit « heureux » d’avoir été libéré après un interrogatoire au cours duquel il a pu « répondre à toutes les questions ».

Selon une source judiciaire belge, il a été libéré « sous conditions » par le juge Michel Claise, ce qui signifie qu’il a lui aussi été inculpé.

« Je suis innocent, je n’ai aucun acte répréhensible », a affirmé le responsable italien de 53 ans, cité dans le communiqué de la CSI. « Toute forme de corruption est totalement inacceptable et je suis absolument engagé dans la lutte contre la corruption ».