Rops: les enchères, machines à démonter le temps

Dingue comme les siècles, pour certains ou certaines, se traversent aisément. Comme une flaque, un chemin de campagne : d’un petit saut, rien de plus. On s’échine à vivre centenaires, on échoue souvent loin du but, alors que les objets, eux, les objets de grande classe, les objets de valeur, les œuvres d’art, les pièces d’artisan, résistent au temps.

Prenez la vente de la maison Rops, à Namur, qui a commencé en ligne le jeudi 8 décembre et se termine le dimanche 18. Des centaines de petits fantômes, d’apparitions d’un autre âge comme cette rare pendule « Aux Maréchaux » en porcelaine et biscuit de Sèvres, marbre et bronzes dorés, avec marque à l’or sous les porcelaines « G » pour Girard. Née fin du XVIIIe, elle a bravé les tumultueux XIXe et XXe siècles, plus un bout du XXIe, avec aucun autre dommage que quelques éléments à refixer et de petits accidents aux personnages. 5.000-7.000 € d’estimation et une clôture des enchères online ce jeudi 15.