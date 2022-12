La nature humaine selon Arno Rafael Minkkinen

Mêlant performance et photographie, l’artiste crée un monde où l’homme et la nature ne font qu’un.

Ici, tout est calme, simple, lumineux. Au bord d’un lac où se reflète la lumière d’un soleil entre les montagnes en arrière-plan, quatre fins troncs d’arbre se dressent sous nos yeux. Image bucolique et apaisante d’un paysage de rêve où toute présence humaine semble bannie. Toute ? Non ! En regardant mieux, on s’aperçoit qu’un des quatre troncs est en fait une jambe humaine…

Rien de morbide dans cette présence incongrue. Juste un mariage parfait entre l’homme et la nature, une osmose totale entre le photographe et son sujet, un autoportrait d’un genre singulier, véritable antithèse du selfie. Cette image d’Arno Rafael Minkkinen est un parfait résumé de son parcours. Depuis une cinquantaine d’années, ce photographe finlandais ayant longtemps vécu à New York réalise des images fascinantes qui tiennent autant de la performance que de l’art photographique.