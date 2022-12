«La Revue» prend cette année des accents très féminins

Du côté du Théâtre des Galeries, grand habitué de l’exercice de la « Revue », on conserve une bonne partie des ingrédients qui ont fait sa renommée: un spectacle haut en couleur et volontiers transformiste.

La Revue, jusqu’au 2/1 au Théâtre des Galeries, Bruxelles. www.trg.be.

On ne lésine pas aux Galeries sur les costumes exubérants et les perruques multiples pour faire se succéder les personnalités, de la politique au show-biz, le tout rythmé par quatre danseurs virevoltants. Une Revue qui, cette année, prend des accents très féminins. Outre le Musée des femmes qui ressuscite Madeleine Béjart, Marie-Antoinette, Joséphine Baker, Marie Curie ou encore la reine d’Angleterre, on y remet à leur place les gros machos quand on ne prend pas le pouvoir en dominatrices SM, entre deux « Who run the world » de Beyoncé.