Angèle, alt-J… le Core Festival annonce ses premiers noms

La deuxième édition du Core Festival se tiendra les samedi 27 et dimanche 28 mai 2023.

Les premiers noms de la deuxième édition du Core Festival ont été annoncés ce mardi. On y retrouve des groupes et des DJ internationaux ainsi que des artistes belges connus mondialement. Angèle et alt-J sont déjà deux têtes d’affiche.

Le Core Festival se tiendra à nouveau les samedi 27 et dimanche 28 mai 2023 au parc d’Ossegem à Bruxelles. Ce festival de deux jours offrira une fois de plus une expérience visuelle et musicale éclectique.