Soupçons de corruption au parlement européen: la vidéo qui montre les scellés des bureaux

Sur Twitter, la journaliste Méabh Mc Mahon a partagé une vidéo qui montre les scellés sur les portes de certains bureaux du parlement européen suite à l’enquête menée par la police belge sur des soupçons de corruption au parlement européen par le Qatar. L’une de ces portes est notammen celle du bureau de l’une des 14 vice-présidentes du parlement Eva Kaili. Cette dernière est inculpée pour corruption, blanchiment et organisation criminelle.

Dimanche, on apprenait notamment la libération sous conditions du « super-syndicaliste » Luca Visentini. Mais surtout l’inculpation pour corruption, blanchiment et organisation criminelle d’Eva Kaili, de Francesco Giorgi, de Pier Antonio Panzeri et de T. Tous les quatre ont été écroués. La chambre du conseil se prononcera sur leur maintien ou non en détention dans les cinq jours.