Cool ! MAboule raboule !

Il y a ceux qui accrochent des boules et des guirlandes au sapin pour égayer l’hiver. Et puis, il y a ceux qui accrochent des marionnettes, des figurines de papier ou du théâtre d’ombres dans toute une ville. Cette réjouissante variation s’observe à Genappe avec le Festival International MAboule, MArionnettes et Arts associés. Depuis huit ans, le Tof Théâtre et le Monty nous font perdre la boule en nous rendant accros à ce rendez-vous chaleureux rythmé par la marionnette contemporaine, le théâtre d’objets, la musique ou encore l’art de rue.