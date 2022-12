Scandale de corruption européen: plus d’1,5 million d’euros cash saisi chez Panzeri et Kaili (photo)

Au total, c’est plus d’un million et demi d’euros d’argent liquide qui a été découvert chez l’ex-eurodéputé italien et l’eurodéputée grecque.

Au total, c’est plus d’un million et demi d’euros d’argent liquide qui a été découvert chez l’ex-eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri et l’eurodéputée grecque Eva Kaili. Voici une photo de cette saisie, obtenue par Le Soir et Knack.

À lire aussi Perquisitions au Parlement européen et avoirs gelés en Grèce: l’enquête se poursuit tambour battant

Document Le Soir / Knack. - Le Soir.

Lors d’une perquisition au domicile bruxellois de Pier Antonio Panzeri, les enquêteurs de la police judiciaire fédérale avaient découvert environ 600.000 euros. En ajoutant l’argent trouvé en possession du père d’Eva Kaili et au domicile bruxellois de cette dernière et de son compagnon Francesco Giorgi, c’est plus d’un million et demi d’euros qu’a permis de découvrir la vaste enquête anti-corruption sur le Parlement européen.

Ce mardi, l’avocat de Mme Kaili a affirmé que celle-ci n’avait reçu aucun pot-de-vin du Qatar : « Sa position est qu’elle est innocente. Elle n’a rien à voir avec les pots-de-vin du Qatar », a affirmé Me Michalis Dimitrakopoulos sur la chaîne privée grecque Open TV. L’avocat a toutefois assuré à nos confrères ne pas savoir si de l’argent avait effectivement été retrouvé chez sa cliente et entre les mains de son père, venu lui rendre visite en Belgique.

Flagrant délit

Pour rappel, le père de Mme Kaili avait été intercepté par les enquêteurs à l’hôtel Sofitel de Bruxelles, en possession d’une valise débordant d’argent liquide. C’est ce flagrant délit qui a permis aux enquêteurs et au juge d’instruction de perquisitionner le domicile de Mme Kaili sans requérir une levée d’immunité parlementaire. Des objets de valeur, suspectés de lui avoir été offerts par des officiels qataris, ont été trouvés et saisis dans cette résidence à côté d’autres sacs de billets.