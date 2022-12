«This is going to hurt»: au cœur du chaos hospitalier

This is going to hurt, sur Auvio, 7 épisodes de 45’.

Diffusée en avril dernier sur BeTV, la mini-série britannique This is going to hurt s’est ajoutée au catalogue d’Auvio, où elle sera disponible en exclusivité jusque juin 2023. Sur Auvio, et pas ailleurs, puisque la RTBF n’a pas prévu à l’heure actuelle de proposer cette série sur une des trois chaînes télé. Qu’à cela ne tienne, c’est aussi sur Auvio qu’on avait pu découvrir, il y a deux ans les deux bijoux de Russell T. Davies Years and years et It’s a sin et, dans un tout autre genre, cet été, la glaçante Des.