L’Union se dote d’une taxe carbone à ses frontières

Progressivement, l’architecture du paquet de mesures devant permettre à l’Union européenne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 57 % d’ici 2030 par rapport à 1990 – le fameux paquet « Fit for 55 » – se met en place.

Il y a d’abord eu un accord sur la sortie du moteur thermique ; ce sera en 2035 pour les nouvelles voitures. Il a fallu partager l’objectif de réduction des émissions (-55 %) entre les Etats membres : ce sera -47 % pour la Belgique. On a fixé des plafonds d’émission pour le transport maritime et aérien. Ensuite, un objectif sur le piégeage du carbone par les forêts et les sols : 310 mégatonnes de CO2 en 2030, soit 15 % de plus qu’aujourd’hui. Enfin, dans la nuit de lundi à mardi, les trois institutions du concert européen ont décroché un deal sur la création d’une taxe carbone aux frontières de l’Union.