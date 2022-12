Budget: «Knack» met en cause le Premier ministre, une «tempête dans un verre d’eau» pour le gouvernement

Nouveau coup de tonnerre dans le ciel politique ce mardi midi. Le magazine flamand Knack, repris par Le Vif, titre : « Une fuite d’échanges WhatsApp le prouve : le Premier ministre, Alexander De Croo, n’a pas dit la vérité au Parlement ». De quoi parle-t-on ? Du budget fédéral, qui a mené voici quelques semaines à la démission de la secrétaire d’Etat au Budget, Eva De Bleeker.

Pour rappel, les tableaux budgétaires remis aux députés en novembre ne correspondaient pas à ceux envoyés en octobre à la Commission européenne. Et la différence était spectaculaire : entre les deux épures, le déficit a augmenté de 1,3 milliard pour 2023 et de 1,7 pour 2024. Parce que la secrétaire d’Etat a intégré dans ses chiffres la baisse définitive de la TVA sur l’énergie, alors qu’elle n’était prévue que jusque mars, et ce, sans compenser cette hausse de dépenses par une hausse des accises prévue pour la compenser, pas encore actée définitivement non plus.

Le Premier ministre lui a donc demandé de corriger sa copie, parlant de « faute matérielle ». Elle s’est exécutée avant de démissionner et d’être remplacée par Alexia Bertrand.

Depuis lors, dans l’opposition surtout, certains estiment qu’Eva De Bleeker a été sacrifiée alors qu’elle n’avait pas tort. Et l’idée que des WhatsApps le prouvent circule.

Ce sont donc ces échanges WhatsApp entre le cabinet du Premier ministre et celui de la secrétaire d’Etat que publie aujourd’hui Knack. Notamment deux messages du 9 novembre à 17 h 23, envoyés depuis le 16 au responsable Budget du cabinet De Bleeker : « C’est donc OK pour nous » et « merci pour les adaptations ! ».

« Rien de neuf »

Alors, « mensonges » d’Alexander De Croo ?

« Il n’y a rien de neuf par rapport à ce que le Premier ministre a expliqué la semaine dernière en commission de la Chambre », répond son porte-parole – sachant qu’à ce moment-là, l’existence de ces WhatsApps était déjà connue. Donc pas de mensonge.

Dans l’entourage du gouvernement, on tient d’ailleurs à balayer : « Depuis quand valide-t-on des documents officiels par WhatsApps entre collaborateurs ? Nous ne sommes pas une république bananière ! » Et on précise : « Les documents budgétaires sont contresignés par le comité de lecture du budget, composé de représentants de tous les vice-Premiers ministres. Ce comité vérifie en détail le budget avant qu’il ne soit présenté au Parlement. Le cabinet du Premier ministre a notifié en temps utile l’existence d’erreurs dans les notes explicatives du budget » d’Eva De Bleeker, « ce qui signifie que les notes explicatives ne correspondaient pas aux notifications budgétaires, ni aux lois d’exécution du budget ». Premier point donc : c’est ce comité de lecture qui donne le go final au budget, pas un simple échange entre deux collaborateurs par WhatsApp.

Deuxième élément de défense mis en avant dans l’entourage gouvernemental : les documents budgétaires envoyés à la Commission européenne sont bien ceux qui ont été validés par le comité de lecture. Et, comme déjà expliqué, « il a été validé à plusieurs reprises que, soit on prenait en compte les deux éléments (baisse de la TVA et hausse des accises), soit aucun. »

Trois : « Tant la Cour des comptes que la Commission européenne disent que notre manière de calculer les choses est correcte. On a donc respecté les règles. » Conclusion : « C’est une tempête dans un verre d’eau. »

De source gouvernementale, on estime d’ailleurs que ces WhatsApps ne prouvent rien – ce qui n’est pas la thèse de Knack, on l’a vu. Et l’on assure que les deux messages de confirmation du 9 novembre ne concernent pas l’ensemble du Budget ni la manière dont a été comptabilisée la TVA, mais un point spécifique (liée à une responsabilité pharma). Bref : « Il n’y a rien de neuf. »

C’est ce qu’on nous dit également du côté d’Ecolo : il s’agit d’« une non-information ». Et du côté du PS : « Le processus de relecture/remarques s’est déroulé par mail, comme d’habitude. »

Rideau ?