Bruxelles: près de trente policiers en arrêt maladie après un incident avec un mineur

Près de 30 policiers du commissariat du quartier Nord à Schaerbeek sont en arrêt maladie mardi matin après un incident avec un mineur, ont rapporté les quotidiens flamands Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws. Le Syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS) a confirmé cette information via Twitter. La police locale de Bruxelles-Nord n’a pas souhaité commenter l’affaire.

Selon les deux médias, l’absence de ces policiers au commissariat du quartier Nord à Schaerbeek fait suite à un incident au cours duquel un mineur a pointé un couteau vers un policier.

L’incident s’est produit dimanche soir, a déclaré William Baert, porte-parole du parquet de Bruxelles. Un jeune fugueur de 11 ans a été retrouvé par les policiers à Saint-Josse-ten-Noode. Alors que les agents ont voulu le ramener chez ses parents, « le garçon a frappé un inspecteur avec un couteau à lame pliable », a poursuivi le porte-parole. « Personne n’a été blessé au cours de l’opération et le jeune homme a pu être emmené. Ce sont des faits qui se sont déroulés dans un contexte très spécifique. Nous avons relâché le jeune homme, mais il fait l’objet d’un suivi », a-t-il précisé.