Procès des attentats de Bruxelles: la lecture de l’acte d’accusation s’achève, en l’absence de deux accusés

La lecture de l’acte d’accusation avait débuté mardi dernier et s’est donc étendue sur cinq journées d’audience, parfois marquées par des incidents en ralentissant la lecture. C’est ce qu’il s’est (encore) passé mardi matin.

La lecture de l’acte d’accusation au procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 a pris fin, mardi, vers 13h30, une semaine après avoir débuté. La matinée avait, avant cela, été marquée par l’absence de deux accusés, Salah Abdeslam et Bilal El Makhoukhi, qui ont refusé de se déplacer jusqu’à la cour d’assises, et par une suspension d’audience décidée par la présidente de la cour à la suite d’un incident relatif à la représentation par son avocat de Bilal El Makhoukhi.

Bilal El Makhoukhi et Salah Abdeslam ont en effet refusé de se présenter mardi matin devant la cour d’assises de Bruxelles. Un procès-verbal a été rédigé à la suite de leur refus, qui a été lu juste avant la suspension d’audience pour le temps de midi. On y apprend que Salah Abdeslam a directement refusé de se présenter devant la cour et n’a jamais quitté sa cellule. Bilal El Makhoukhi est, quant à lui, sorti de sa cellule mais au moment de se présenter au local de fouille, il a annoncé son intention de ne pas se rendre au Justitia.

Dans la foulée, après avoir donné des explications juridiques aux jurés, la présidente de la cour, Laurence Massart, a demandé aux autres accusés détenus - Mohamed Abrini, Osama Krayem, Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi et Hervé Bayingana Muhirwa - s’ils souhaitaient assister aux débats, ce qu’ils ont refusé. Mohamed Abrini a alors souhaité prendre la parole, ce que ne lui a pas accordé la présidente de la cour, estimant qu’il s’agissait de commentaires par rapport aux explications juridiques qu’elle venait de donner et que ceux-ci n’avaient donc pas leur place.

L’audience suspendue pendant près de 2 heures

La présidente de la cour d’assises a ensuite suspendu l’audience vers 9h50, Bilal El Makhoukhi n’étant, semble-t-il, pas représenté par un avocat. Face à ce qui s’est avéré être un malentendu, elle a demandé l’intervention du bâtonnier. Après entretien avec celui-ci et Me Nicolas Cohen, l’avocat de Bilal El Makhoukhi, la situation a finalement pu être réglée.

Ensuite, l’ensemble des avocats de la défense, n’ayant pas apprécié que la parole n’eut pas été accordée à Mohamed Abrini, a demandé à rencontrer la présidente et le bâtonnier. Face à ce différend sur la forme, selon ses mots, Laurence Massart leur a répété qu’il n’y avait, à ses yeux, pas lieu de commenter des explications juridiques et qu’elle voulait avancer sur la lecture de l’acte d’accusation. Elle accordera la parole aux accusés et à leurs avocats après la lecture de l’acte, leur a-t-elle dit.

D’après la présidente de la cour, les avocats souhaitent expliquer aux jurés la raison pour laquelle leurs clients se retirent en cellule. Mohamed Abrini veut, semble-t-il, le faire personnellement et l’avocate de Salah Abdeslam, Delphine Paci, a aussi des explications et nuances à apporter.

Après presque deux heures de suspension, l’audience a finalement pu reprendre vers 11h45 avec la suite de la lecture de l’acte d’accusation. Elle s’est attardée sur les deux frères Farisi, qui comparaissent libres à ce procès. Les procureurs fédéraux ont terminé leur lecture par un exposé des dispositions légales pertinentes, notamment ce que sont (la tentative d’)un assassinat terroriste et la participation aux activités d’un groupe terroriste.