«C’est du français!»: La voix du plus fort

Les éthologues ont constaté que les sons produits par un prédateur agressif et confiant (ou voulant se faire passer pour tel) sont durs et ont une fréquence mélodique basse. En revanche, les cris des animaux adoptant une posture soumise et non agressive sont mélodieux et réalisés avec une haute fréquence.

Lorsqu’ils sont en compétition pour obtenir des ressources, les animaux cherchent à intimider leur adversaire en essayant d’apparaitre les plus grands possibles. La taille est avant tout suggérée par des attributs visibles, comme une crête, des cornes ou une crinière (ou même une barbe, chez certains bipèdes). Cependant, la hauteur mélodique du cri des animaux peut aussi transmettre de manière indirecte une idée de leur taille.