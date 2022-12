Lambert Wilson: «J’accorde une priorité fondamentale à la musique»

Dix ans après « Ernest et Célestine », Lambert Wilson retrouve le même plaisir à donner de la voix au personnage d’Ernest, dans « Ernest et Célestine en Charabie ». Un ours qui, dit-il, lui ressemble beaucoup.

Lambert Wilson sort d’une lecture d’extraits de l’œuvre de Marcel Proust pour le centenaire de la mort de l’auteur. Il a pris son pied en accompagnant des orchestres symphoniques au gré de l’été. II a fait la scène en chantant Montand. Au cinéma, on venait de le voir ronchon dans la comédie Plancha, d’Eric Lavaine, suite de Barbecue. Rien à voir avec son rôle du Mérovingien dans Matrix Resurrections, du nonce dans Benedetta, de Paul Verhoeven et celui du général De Gaulle dans De Gaulle, de Gabriel Le Bomin, pour ne citer que les plus récents. Mais si nous le retrouvons dans un palace du XVIe arrondissement de Paris, c’est grâce à l’ours Ernest, celui de Ernest et Célestine. Pour Lambert Wilson, c’est le bonheur des retrouvailles avec un petit personnage animé auquel il aime prêter sa voix.