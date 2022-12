«Ernest et Célestine en Charabie» En avant la musique

De Jean-Christophe Roger & Julien Chheng, 80 mn.

Qu’est-ce qu’un régime autoritaire ? Ernest et Célestine en font l’expérience en retournant au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son Stradivarours cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays des ours depuis plusieurs années. Et nous, comme Célestine, on découvre pour quelles raisons Ernest a quitté son pays, sa famille. Dans un pays où on arrose les oiseaux pour les faire taire et où on joue des concertos à une note, vive la résistance musicale. Ernest (la voix de Lambert Wilson), soutenu par Célestine (la voix de Pauline Brunner) et un mystérieux justicier, s’en mêle pour ramener la joie au pays des ours, n’en déplaise à son père juge et dictateur.