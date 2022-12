Bonne nouvelle pour Neymar: le Brésilien est relaxé par la justice espagnole dans le procès sur son transfert au Barça

Les juges de l’audience provinciale de Barcelone ont décidé la « relaxe de Neymar » et des huit autres prévenus, estimant ne pas avoir constaté de délit et donc de « préjudices pour les plaignants » dans cette affaire, a indiqué dans un communiqué ce tribunal barcelonais.

Outre Neymar et ses parents, deux ex-présidents du Barça – Sandro Rosell et Josep María Bartomeu – et un ex-dirigeant du club brésilien de Santos, Odilio Rodrigues Filho, étaient poursuivis aux côtés du Barça, de Santos et de l’entreprise fondée par les parents de Neymar pour gérer sa carrière.

Ce procès, portant sur des faits de corruption et de fraude, s’était ouvert à un mois du coup d’envoi du Mondial au Qatar, où « Ney » et la Seleçao ont été éliminés en quart de finale par la Croatie.