La FSMA met en garde contre la série «Is Crypto the New Gold?»

La FSMA, le gendarme des marchés financier, avertit qu’une nouvelle série de Streamz sur les crypto-investisseurs donne « un message dangereux ». Selon le rapport, les risques ne sont pas suffisamment pris en compte.

La série « Is Crypto the New Gold ? » ne sera pas disponible sur Streamz avant le 18 décembre, mais la FSMA a déjà obtenu la série de la maison de production The Rabbit.

Auparavant, l’organisme de surveillance des marchés boursiers avait critiqué « Fire », une autre série de la même maison de production. Le radiodiffuseur public VRT a fini par mettre ce programme hors ligne lorsqu’il est apparu que certains personnages se livraient à des pratiques peu recommandables.

Selon la FSMA, la nouvelle série « donne une image plutôt unilatérale du monde des crypto-monnaies ». Il ne s’intéresserait à la fraude aux crypto-monnaies que dans le troisième épisode. Les réalisateurs ont bien ajouté un avertissement pour prévenir les téléspectateurs, mais ils n’accordent toujours pas assez d’attention à certains risques, selon le régulateur boursier.

« Le message qui colle est que ’tout ira bien à la fin, alors investissez quand même dans la crypto à long terme’ et c’est un message dangereux, surtout en cette période de grandes turbulences dans le monde de la crypto », a déclaré la FSMA.