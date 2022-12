La cigarette électronique sera moins attrayante pour les ados

Des conditions plus strictes de vente seront imposées pour éviter de tenter les plus jeunes. L’e-cigarette sera par contre plébiscitée comme une aide au sevrage tabagique.

Des lumières attrayantes, un marketing fun ou encore des arômes qui donnent envie de consommer… tous ces artifices des cigarettes électroniques seront bientôt interdits. Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke a en effet annoncé entourer la vente de ces produits de conditions plus strictes pour limiter la tentation des plus jeunes pour qui le vapotage est parfois la première voie vers le tabagisme. « Un importateur qui souhaite distribuer – et donc vendre – des cigarettes électroniques sur le marché belge devra respecter des conditions strictes et en apporter la preuve dans un « dossier de notification », explique le ministre.