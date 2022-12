«Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles» ressort en salles

Le film restauré par Cinematek en 2014, sous la supervision de la cinéaste, soucieuse de voir son œuvre préservée et pérennisée, sera à l’affiche à Bruxelles au Cinéma Galeries dès le 17 décembre. Des séances spéciales seront organisées en janvier à Cinematek (les 4 et 15 janvier), au Palace et à Cineflagey. Les cinémas Buda, Sphinx et Lumière en Flandre le mettront dans leur programmation à venir. Rappelons que Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, réalisé en 1975, a révolutionné le cinéma en filmant en temps réel et en plan fixe la routine quotidienne de la femme au foyer. Trois heures vingt pour décrire trois jours de la vie d’une jeune veuve. Un scénario minutieux écrit comme un nouveau roman. « Avec le « rien », Chantal Akerman nous raconte le « tout », a résumé très justement la jeune cinéaste belge Laura Wandel. « Elle m’a invité à regarder plus longtemps, plus loin et avec plus de profondeur vers mes proches », confie Lukas Dhont.