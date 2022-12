Roman graphique: la jeunesse en clair-obscur de Jimi Hendrix

Kiss the Sky. Dupont, Mezzo. Glénat. 88 p., 24,50 €

Supernova du Flower Power, Hendrix flamboyait. Des tenues de scène aux guitares, tout en lui éclatait de couleurs hippies… Ce look électrique contrastait violemment avec le chaos de son enfance. Avant de devenir le guitar-hero du Swinging London, Jimi a connu une jeunesse en clair-obscur. Jean-Michel Dupont et Mezzo dessinent l’aube de sa biographie comme un polar de Milton Caniff, le pirate américain du noir et blanc, où il faut toujours être sur ses gardes pour survivre. Kiss the Sky joue au lecteur un blues de riffs tourmentés, où la guitare trouve la force de chasser les brumes violettes du désespoir.