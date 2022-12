Parlement wallon: en 2018, le Bureau voulait indemniser le greffier

Au parlement wallon, les rapports entre les Bureaux successifs et le greffier, en poste depuis 2009, n’en finissent plus de surprendre. On se souvient ainsi qu’en 2013, le Bureau Ecolo-PS-CDH-MR (Le Soir du 12 décembre) avait déjà loué « la qualité du travail fourni » et « le dévouement sans borne pour l’institution » de Frédéric Janssens qui venait pourtant d’être montré du doigt par la presse pour ses rapports problématiques avec le personnel du greffe.

Dans l’entretien qu’il a accordé lundi au Soir, le président Jean-Claude Marcourt, aujourd’hui démissionnaire, mentionnait les résultats très positifs d’une évaluation formelle du greffier par le Bureau CDH-PS-MR, en 2017. Le rapport se terminait sur un constat sans appel : « Le greffier demande un minimum de supervision. » Bref, on peut laisser quartier libre à Frédéric Janssens, il ne peut rien arriver de fâcheux…