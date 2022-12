«Stella est amoureuse»: la suite de Stella

De Sylvie Verheyde, avec Flavie Delangle, Marina Foïs, Benjamin Biolay, 110 mn.

1985, premier été sans les parents. Le soleil, les copines, les Italiens, le rêve. Retour à la réalité, pour Stella, c’est l’année du bac. Et même si elle dit qu’elle s’en fout, elle sait bien que ça peut décider de sa vie entière… Plutôt mourir que de reprendre le bar de ses parents. Surtout que, chez elle, son père s’est cassé avec une autre, en laissant les dettes et sa mère en déprime. Heureusement, il y a les sorties, la nuit, les rencontres, et puis l’amour pour rêver d’un autre monde.