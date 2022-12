Soupçons de corruption au Parlement européen: où se situe la frontière entre lobbying et corruption?

Le code de conduite des députés européens oblige ces derniers à signaler les lobbyistes qui les sollicitent et à refuser tout « cadeau » de plus de 150 euros. Mais il s’agit avant tout d’une question d’éthique personnelle.

Où s’achève le lobbying et où commence la corruption ? La question hante le quartier Schuman, où quelque 25.000 personnes ont fait profession d’influencer la gouvernance européenne.

Si le lobbyiste peut être une source d’expertise pour les députés et fonctionnaires appelés à élaborer des législations sur des sujets souvent techniques, ses « conseils » sont toujours intéressés. Il ne travaille en effet pas pour le bien commun mais pour celui de groupes de pression : « Des acteurs privés, porteurs de leurs propres intérêts et de leurs propres valeurs, voués à s’entrechoquer et à s’affronter pour peser sur la décision politique », selon la description de Vincent de Coorebyter dans ces colonnes.