Soupçons de corruption au Parlement européen: Marc Tarabella suspendu du PS le temps de la procédure judiciaire

Plus tôt dans la journée, l’eurodéputé belge avait également été suspendu du groupe des Socialistes et Démocrates du Parlement européen.

La Commission de Vigilance Nationale du PS s’est réunie mardi matin pour auditionner Marc Tarabella. « Dans l’état actuel de la situation, la Commission estime qu’elle n’est pas en mesure de prendre une décision, ne disposant pas de suffisamment d’éléments », a indiqué le Parti Socialiste, dans un communiqué.

« En l’absence de décision de la Commission, le Collège des Président et Vices-Présidents du PS (réunissant le président et les vice-présidents du parti) a décidé d’exercer ses prérogatives et suspend Marc Tarabella de sa qualité de membre du PS, le temps de la procédure judiciaire », ajoute le PS.

Plus tôt dans la journée, Marc Tarabella avait déjà été suspendu du groupe des Socialistes et Démocrates (S&D) du Parlement européen le temps de l’enquête judiciaire sur des soupçons de corruption impliquant le Qatar, dans laquelle son nom est cité, a confirmé mardi la présidente de ce groupe, l’Espagnole Iratxe Garcia Perez.