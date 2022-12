«Les huit montagnes»: une bouffée d’air pur

La caméra prend de la hauteur et s’empare des paysages immenses à toutes les saisons. On ressent l’eau fraîche des torrents, la neige qui craque sous les pieds, le sentiment de plénitude quand on arrive au sommet.

De Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen, avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi, 147 mn.

Et si on prenait le temps de connaître Pietro le gamin de Turin et Bruno le petit vacher des alpages, de voir naître leur amitié, de les suivre dans la parenthèse enchantée d’un été, faite de courses dans les alpages, barrages dans les ruisseaux, cabrioles dans les herbes hautes et rires en liberté ? Vient le retour à la ville. Grisaille, mélancolie, éloignement. Vingt ans plus tard, suite au décès de son père avec qui il s’était fâché, Pietro hérite d’un rêve perdu, d’une promesse qui n’est pas la sienne. Il trouve refuge à Grana et tente de se réconcilier avec son passé. Bruno est toujours là…