Comme rarement, le Maroc célèbre une équipe qui lui ressemble

Et pourquoi ces enfants n’y arriveraient pas ? » L’émotion du week-end passée, Jamal se projette déjà dans le match du lendemain, sur le pas de la porte d’une épicerie. Les « enfants », évoqués par ce gardien de parking du quartier Maarif au centre de Casablanca, ce sont les joueurs du Mountakhab, la sélection marocaine de football.

Bounou, Saïss et autres Ziyech résonnent comme autant de noms qui, depuis plusieurs semaines, suscitent la fierté des Marocains. Un peuple qui ne s’interdit plus de rêver au moment d’affronter la France, ce mercredi, en demi-finale de Coupe du monde : « Maintenant qu’ils ont tenu tête à la Croatie et éliminé la Belgique, l’Espagne et le Portugal, ces enfants peuvent très bien battre les champions du monde en titre et nous permettre de jouer une finale. »