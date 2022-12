Education sexuelle à l’école: les passages controversés du nouveau guide seront reformulés

Sexto, transidentité, consentement. Malgré l’aval de nombreux acteurs, le nouveau guide d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras) brossait trop large selon certains.

Suite à la polémique qui a ébranlé le nouveau guide d’Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras), la ministre de l’Education a demandé aux auteurs dudit guide de reformuler les passages jugés problématiques. « Dans le souci de rechercher le plus grand consensus possible, nous avons chargé les acteurs de se pencher à nouveau sur ces parties du texte », a indiqué Caroline Désir qui dit comprendre les réactions suscitées.