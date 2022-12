Guide d’éducation sexuelle: les passages controversés seront reformulés Sexto, transidentité, consentement. Malgré l’aval de nombreux acteurs, le nouveau guide d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras) brossait trop large selon certains.

La ministre de l’Education Caroline Désir. - Alice Wiliquet.

Journaliste au service Société Par Charlotte Hutin Publié le 13/12/2022 à 18:14 Temps de lecture: 3 min

Suite à la polémique qui a ébranlé le nouveau guide d’Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras), la ministre de l’Education a demandé aux auteurs dudit guide de reformuler les passages jugés problématiques. « Dans le souci de rechercher le plus grand consensus possible, nous avons chargé les acteurs de se pencher à nouveau sur ces parties du texte », a indiqué Caroline Désir qui dit comprendre les réactions suscitées.

Missionnée par la Communauté française et les Régions, l’ASBL O’Yes avait abouti en octobre dernier à la publication d’un ouvrage dont l’objectif est « d’homogénéiser et professionnaliser la pratique de l’Evras afin de garantir une même qualité d’informations véhiculées auprès des jeunes », comme l’expliquait dans nos pages Coraline Piessens, de la Fédération laïque de centres de planning familial (FLCPF). Le guide de 300 pages reprend les apprentissages et thématiques adaptées au stade de développement psycho-affectif et sexuel des enfants et adolescents. Il a, toutefois, provoqué des réactions parmi certains psychologues et pédopsychiatres. « Il y a des parties qui sont très bien faites, mais il y a aussi des parties qui répondent à des questions que les enfants ne se posent pas », évoquait Sophie Dechêne, pédopsychiatre interrogée par RTL.

Exemples : à 5 ans, prendre conscience que son identité de genre peut correspondre ou ne pas correspondre à celle assignée à la naissance et à 9 ans, reconnaître que les partages de sextos ou de photos de nudes peuvent être excitants et source de plaisir. Des propos « tout à fait inadmissibles » pour la pédopsychiatre et codirecrice de la branche belge de l’Observatoire la Petite Sirène.. Un observatoire proche de La Manif pour tous, selon Mediapart.

« Un contrôle a posteriori »

Interpellée à ce sujet en Commission, la ministre socialiste a rappelé que le guide avait fait l’objet d’une large consultation « de multiples intervenants spécialisés, provenant de divers horizons, s’appuyant sur une méthodologie construite ». Au total, 30 organismes ont participé à la rédaction de ce guide. Parmi eux, l’ensemble des acteurs de l’enseignement, les représentants de centre psycho-médico-sociaux, les Fédération des plannings familiaux, et le Délégué général au droit de l’enfant. « Plus de 145 personnes présentant une expertise en matière d’Evras ont participé à la rédaction des textes. Ensuite, une équipe de relecteurs externes spécialisés en pédagogie et en santé de 50 personnes a également participé. » Coût de l’opération : 300.000 euros.

Pour le Mouvement réformateur à l’origine de la question posée en Commission, ces polémiques ont un impact sur la confiance des parents vis-à-vis de l’Evras. « Le MR ne se fait pas porte-parole de ces spécialistes de la santé mentale. Peu importe par qui les polémiques sont portées, notre responsabilité politique est de mettre fin aux polémiques, de donner un cadre et des balises claires pour rendre confiance dans l’Evras », pointe Diana Nikolic, cheffe de groupe MR. « Car si l’Evras se fait dans les écoles, elle est aussi le rôle des parents. Il est important que l’on explique aux familles ce qu’est l’Evras, les valeurs et les fondamentaux que la Fédération Wallonie-Bruxelles entend dispenser. »

Elle ajoute : « Il y a eu d’autres polémiques par le passé, notamment sur un questionnaire qui avait été distribué par l’ASBL Gris dans un athénée à Anderlecht. Des questions liaient religion et orientation sexuelle. Est-ce qu’il y a eu un contrôle a priori de ce qu’on laisse entrer dans les écoles ? Est-ce que cela correspond à ce que la FWB veut pour son enseignement ? Pour l’instant, nous sommes toujours dans un contrôle a posteriori. »

Adopté en première lecture la semaine dernière, le nouvel accord de coopération visera, notamment, à mettre en œuvre un contrôle plus strict afin d’assurer la qualité des informations dispensées.