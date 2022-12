Un footballeur professionnel iranien risque la peine de mort

Le footballeur professionnel Amir Nasr-Azadani risque d’être exécuté en Iran pour avoir participé à une manifestation contre le régime. Selon Iran Wire, un média non-affilié à l’État, le joueur de 26 ans a été interpellé fin novembre. Il a reçu le soutien du syndicat international des joueurs, qui demande l’annulation des sanctions à son encontre.

« La FIFPro est choquée et écœurée par les informations selon lesquelles le footballeur professionnel Amir Nasr-Azadani risque d’être exécuté après avoir fait campagne pour les droits des femmes et les libertés fondamentales dans son pays », a partagé le syndicat sur Twitter. « Nous sommes solidaires d’Amir et nous demandons la levée immédiate de sa peine. »