Amaury Coljon à propos d’Avatar 2: «Ce film est énorme!»

Désormais installé à Wellington en Nouvelle-Zélande, le Belge Amaury Coljon exerce ses talents de « senior animator » chez Weta FX, la boîte d’effets visuels numériques fondée par Peter Jackson, Richard Taylor et Jamie Selkirk en 1993.

Le studio collectionne depuis lors les récompenses (six Oscars notamment) reçues pour des films comme Le seigneur des anneaux, King Kong ou Avatar, et a développé une série de programmes spécifiques, notamment le fameux « Massive » permettant d’animer un nombre conséquent de personnages ou, après modification, la faune et la flore de Pandora.