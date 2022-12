Scandale de corruption européen: Marc Tarabella (PS) doublement suspendu

L’eurodéputé a été suspendu de sa qualité de membre du PS, quelques heures après sa suspension décidée par le groupe des Socialistes et Démocrates du Parlement européen.

La décision est tombée en fin d’après-midi. L’eurodéputé Marc Tarabella est suspendu de sa qualité de membre du PS. Et cela, le temps de l’instruction judiciaire sur les soupçons de corruption de plusieurs membres du Parlement européen par le Quatar. « Dans l’état actuel de la situation, la Commission estime qu’elle n’est pas en mesure de prendre une décision, ne disposant pas de suffisamment d’éléments », a indiqué le Parti socialiste dans un communiqué. « En l’absence de décision de la Commission, le Collège des Président et Vices-Présidents du PS a décidé d’exercer ses prérogatives et suspend Marc Tarabella », ajoute le PS.

Cette suspension intervient quelques heures après celle décidée par le groupe des Socialistes et Démocrates (S&D) du Parlement européen. Là encore, le temps que l’enquête lancée le week-end dernier par la justice belge fasse toute la lumière sur l’éventuelle implication du mandataire belge dans ce dossier judiciaire.