Union européenne: la Hongrie respire, mais n’est pas tirée d’affaire

Malgré la validation du plan de relance magyar, l’UE gèle 6,3 milliards d’euros et Budapest doit mener jusqu’au bout ses réformes judiciaires et anticorruption afin de toucher le moindre centime européen.

Succès ou désaveu ? La question se pose à Budapest après le deal de lundi soir sur le dossier hongrois. Dans le camp de Viktor Orbán, on se satisfait d’un accord arraché en dépit des pressions pour punir sévèrement Budapest. « Des voix hystériques se sont élevées au Parlement européen dès le début des négociations, mais il semble que le sang-froid soit plus payant que l’hystérie », saluait ce matin en conférence de presse Tibor Navracsics, ministre chargé des relations avec l’UE et pilier des discussions.