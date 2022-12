«Ne me parlez plus du covid»: quel avenir pour Psychologie et Corona?

« Psychologie et corona » devient « Psychologie et société ». En ligne de mire, le changement climatique et les modifications de comportement qui seront nécessaires.

Au fil des vagues pandémiques et des mesures gouvernementales, ils ont sondé l’adhésion et l’état psychologique des citoyens. Mais alors que le coronavirus ne fait plus la une de l’actualité, quel avenir pour le groupe interuniversitaire Psychologie et Corona (UGent, ULB, UCLouvain et KULeuven) ? « La population n’a plus envie d’entendre parler du covid, et c’est tout à fait normal », insiste Olivier Luminet (UCLouvain). « Un phénomène d’amnésie est petit à petit en train de se mettre en place. »