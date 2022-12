Jean-Claude Marcourt, l’homme qui aimait la Wallonie jusqu’à se perdre

Je pense qu’on pourra dire que j’ai été quelqu’un qui a aimé la Wallonie. » Ainsi répondait Jean-Claude Marcourt en 2016, interrogé dans le cadre de nos interviews « Racines élémentaires », à la question : « Que voudriez-vous qu’on lise sur votre tombe ? »

Durant cette longue et rare confession du ministre PS de l’Economie et de l’Enseignement supérieur d’alors, il n’y en avait que pour « la Wallonie ». Sa volonté de la réformer, de « transformer son économie ». De renforcer son autonomie (« On doit permettre plus encore aux Wallons de prendre leur destin en main »). De redorer son blason (« On est heureux dans cette superbe région. Et pourtant, on est encore trop dans la tendance “si c’est Wallon, c’est pas bon” »). D’être aux manettes pour relever ces défis (« L’important, c’est que j’aie des compétences pour changer les choses »).