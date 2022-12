Walid Regragui, de «pompier» à premier de l’Atlas

Rassembleur et assembleur patenté, l’ancien défenseur a réussi un travail extraordinaire à la tête du Maroc. En trois mois, il a ressoudé un groupe et lui a donné une identité claire. Son collectif met en lumière les individualités plutôt que l’inverse.

A l’origine de cet exploit du Maroc, il y a eu un conflit. Un conflit entre le sélectionneur en place et des joueurs qui avait fini par fissurer le vestiaire et fragiliser le collectif. C’est dans ce climat de divisions que Walid Regragui, 47 ans, frais champion d’Afrique des clubs avec le Wydad Casablanca, avait débarqué en août dernier. Ces circonstances particulières éclairent le travail de l’ancien défenseur de L1 et de Liga, l’axe qu’il a choisi pour baliser ce chemin vers la lumière : l’unité, dans le groupe et sur le terrain.