L’ambition de Liège Basket: bousculer Ostende et Anvers

Le club liégeois confirme nos informations exclusives, il battra bien sous pavillon américain. Quelques points restent encore à régler avec le repreneur mais le projet, ficelé en quatre mois, doit voir le club principautaire défier les plus grands.

Il faudra peut-être attendre la saison prochaine avant de voir les réelles ambitions de Liège Basket et de ses repreneurs venus du pays de l’Oncle Sam. Mais il semble bien que c’est pour jouer les premiers rôles en Belgique et aussi en BNXT League que les investisseurs débarquent avec l’intention de très vite titiller puis bousculer Anvers et Ostende, le champion de Belgique, mais aussi Leiden, le champion de la première édition de la ligue belgo-néerlandaise, ou encore Groningen, son dauphin.