Mbark Boussoufa avant la demi-finale du Maroc contre la France: «Avoir joué avec eux rend l’histoire encore plus belle»

Depuis quelques jours, Mbark Boussoufa (38 ans) ne sait plus où donner de la tête, son téléphone portable vibrant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut dire que l’ancien joueur d’Anderlecht est en extase devant le parcours de son pays au Mondial. Et il ne se prive pas pour le montrer. Juste après la victoire du Maroc contre le Portugal, « Bous » s’est filmé, euphorique, dans sa chambre d’hôtel de Dubaï. « Normalement, je devais venir voir le quart de finale au stade, mais un imprévu de dernière minute est survenu. Toutefois, je serai bien là pour la demi-finale », lance avec un sourire le double Soulier d’Or belge (2006 et 2010).

Mbark, n’auriez-vous pas rêvé de faire partie de cette aventure ?