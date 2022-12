Alexander De Croo agacé par les allégations de mensonges sur le budget: «Je ne tolère pas cela»

L’hebdomadaire Knack a rapporté plus tôt dans la journée des messages échangés sur WhatsApp et censés montrer que le Premier ministre avait bien donné son accord pour la première version du budget, qui ne tenait pas encore compte de l’augmentation des droits d’accises pour compenser la baisse de la TVA.

Le Premier ministre Alexander De Croo s’est dit agacé par l’accusation de mensonge proférée à son encontre au sujet du budget et sur la manière dont la réduction de la TVA sur le gaz et l’électricité a été comptabilisée dans ce contexte. « Je ne tolère pas cela », a-t-il dit au cours du journal télévisé de la VRT. Selon lui, on assiste à de l’« intox » dans ce dossier.

« Les soi-disant révélations sont des choses qui ont déjà été partagées avec la presse il y a quinze jours. C’est de l’histoire ancienne », a réagi le Premier ministre. Selon M. De Croo, les messages sont « sortis de leur contexte » et son ’fait’ dans un échange WhatsApp qui portait sur un volet de la sécurité sociale.

Les commentaires sur la réduction de la TVA ont été faits d’une manière différente, selon le Premier ministre. « Nous avons fait savoir très clairement par d’autres canaux – car un budget ne s’approuve pas par messages – que la présentation faite par le cabinet de la secrétaire d’État ne correspond pas aux décisions prises en conclave gouvernemental », a-t-il ajouté.

M. De Croo a souligné que la Commission européenne et la Cour des comptes avaient déclaré, depuis, que les ajustements étaient corrects. « J’ai l’impression qu’on leur a prouvé qu’ils avaient tort sur le fond (…) et qu’ils essaient maintenant de faire de l’intox sur quelque chose qui n’a absolument rien à voir avec cela », a-t-il dit.

Plus tôt dans la journée, la N-VA a exigé une explication immédiate de la part du Premier ministre, à la Chambre, mais ce dernier ne s’y est pas présenté. M. De Croo a rencontré les partenaires sociaux, le premier ministre du Vietnam et les parents d’Olivier Vandecasteele mardi après-midi.